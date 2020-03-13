В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
© Фото: Li Muzi Xinhua, Globallookpress
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в организации.
По данным информагентства, вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
«В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут», - сообщил источник.
Собеседник агентства также рассказал, что сейчас постпредство Филиппин закрыто, а весь персонал находится на добровольном карантине.
Стоит отметить, что до этого момента в офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.