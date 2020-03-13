Мировые цены на нефть пошли вверх после заявлений Трампа

Мировые цены на нефть в пятницу, 13 марта, ускорили темпы роста более чем на 5%. Это произошло на фоне объявления Дональдом Трампом об общенациональном режиме ЧС в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.10 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,36% до 35,17 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 5,30% до 33,20 доллара за баррель.

Ранее Дональд Трамп, объявляя о режиме ЧС, заявил о выделении государством на борьбу с коронавирсум около 50 миллиардов долларов. Сейчас во всем мире предпринимаются беспрецедентные меры по нераспространению COVID-19. Россия, начиная с 16 марта, вводит ограничения на авиасообщение со всеми странами Евросоюза. Ранее Трамп приостановил на 30 дней все поездки из Европы, за исключением Великобритании.