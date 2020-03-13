В больницы Москвы перестали пускать посетителей

В московских больницах ввели ограничения на посещение пациентов и объявили карантин. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта.

Информация о карантине на основании постановления Андреевой была обнародована в Instagram ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. Е.О. Мухина и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также Центра планирования семьи и репродукции.

Главам медицинских организаций необходимо прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить проветривание и дезинфекцию воздуха в помещениях, а также изолировать больных с симптомами ОРВИ.

Факт введения карантина также подтвердил главврач ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин, пишет РБК.