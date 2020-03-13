Шуфутинский, Газманов, «Ундервуд»: звезды прокомментировали слухи об отмене концертов в Петербурге

Российские исполнители прокомментировали слухи об отмене концертов в связи с карантином по коронавирусу в Санкт-Петербурге. В городе ранее ввели запрет на проведение мероприятий численностью свыше тысячи человек.

Певец Михаил Шуфутинский в разговоре со «Звездой» сказал, что пока не обладает такой информацией.

«Если власти города решат отменить массовые мероприятия, значит отменят. Я надеюсь, что будет (концерт), у меня пока нет информации об отменах», - сказал он.

По словам концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, «скорее всего, так и будет», однако он уточнил, что официального уведомления об этом еще не поступало. Солист группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко пояснил, что не в курсе ситуации.

По мнению солиста «Бригадного подряда» Анатолия Скляренко, информация не правдива.

«Я надеюсь, что все состоится. И мы вряд ли попадаем под ту категорию, чтобы больше тысячи человек, сам клуб не особо попадает», - отметил он.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 13 марта зафиксировано пять случаев заражения COVID-19. По всей России инфицированы 45 человек.