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Зеленский призвал украинцев вернуться домой в течение трех суток

Вадим Синицын
22:56 13.03.2020
Украинский лидер напомнил соотечественникам за рубежом, что с 17 марта в стране будет закрыто регулярное авиасообщение.
Зеленский призвал украинцев вернуться домой в течение трех суток
© Фото: globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам и призвал их вернуться в страну в течение трех суток. Глава государства сделал это в ходе видеообращения, посвященного коронавирусу.

Зеленский напомнил соотечественникам за рубежом, что с 17 марта в стране будет закрыто регулярное авиасообщение. Таким образом, украинцам необходимо успеть вернуться на родину за трое суток.

Однако граждане Украины все еще смогут попасть в страну после наступления 17 марта, однако для этого им придется воспользоваться морским или железнодорожным транспортом. Как заявил ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, речь о закрытии этих видов сообщения пока не идет.

Меры по борьбе с коронавирусом предпринимаются во всем мире. Страны ограничивают авиасообщение и организуют карантинные мероприятия. По последним данным, количество зараженных в мире достигло почти 137 тысяч человек. 

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