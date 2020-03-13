В США объявлен общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
На борьбу с коронавирусом президент Трамп намерен выделить до 50 миллиардов долларов.
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Президента США Дональд Трамп объявил общенациональный режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства сделал это в ходе соответствующей пресс-конференции.
«Я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», - заявил Трамп журналистам.
Американский лидер также сказал, что благодаря режиму ЧС государство сможет выделить на борьбу с коронавирусом значительные средства. Речь идет о сумме до 50 миллиардов долларов.
Меры по борьбе с коронавирусом предпринимаются во всем мире. Страны ограничивают авиасообщение и организуют карантинные мероприятия. По последним данным, количество зараженных в мире достигло почти 137 тысяч человек.