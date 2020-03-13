Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Решение об отмене приняли в руководстве Совета Европы.
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Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за эпидемии коронавируса в Европе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Сессия должна была пройти в Страсбурге с 20 по 24 апреля.
«Решение (об отмене) принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», - сказал Слуцкий.
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