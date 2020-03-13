В ЦПВС сообщили о шести зафиксированных за сутки обстрелах ВС Сирии

Боевики продолжают обстрелы вооруженных сил Сирии. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакаб провинции Идлиб; Икко, Джанаджик, Санджека провинции Латакия; Кафер-Таала, Шейх-Али провинции Алеппо», - отметил он.

Журавлев добавил, что российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Также Журавлев сообщил, что российская военная полиция провела патрулирование по трассе М5 по маршруту Хама - Хан-Шейхун - Маарет-Эн-Нууман - Серакаб - Эд-Дуайр - Серакаб - Маарет-Эн-Нууман - Хан-Шейхун - Хама в провинциях Хама и Идлиб.

Кроме того, контр-адмирал напомнил, что для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.