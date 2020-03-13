Клип Little Big для «Евровидения» стал самым популярным среди участников конкурса

Клип Little Big на песню Uno, с которой группа будет выступать на «Евровидении», набрал наибольшее число просмотров среди остальных видеороликов участников конкурса. По состоянию на 10 вечера 13 марта, клип посмотрели свыше 6 миллионов раз.

На втором месте находится ролик украинской группы Go A на песню «Соловей», на третьем - клип британского исполнителя Джеймса Ньюмана «My Last Breath».

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая.