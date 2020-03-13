Суд в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США принял решение освободить бывшего информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе после отказа давать показания.

«Суд постановляет, что появление Мэннинг перед присяжными больше не требуется», - сказано в тексте распоряжения суда.

По мнению судьи, на то, чтобы Мэннинг находилась в следственном изоляторе, больше нет каких-либо причин. В этой связи суд распорядился «немедленно освободить» экс-информатора WikiLeaks.

Челси Мэннинг находилась в следственном изоляторе города Александрия (штат Виргиния) с мая 2019 года. До этого она уже провела за решеткой два месяца за отказ от дачи показаний.

Суд не стал разглашать, по какому делу требовались показания Мэннинг, однако она и ее адвокаты сообщили, что речь идет об обвинениях в отношении WikiLeaks.