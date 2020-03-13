Культурная эпидемия: в Париже из-за коронавируса закрыли Эйфелеву башню

Ранее до особого распоряжения в Париже закрылись Лувр и музей Эжена Делакруа. С 16 марта в стране также приостанавливают свою работу школы и университеты.

«В связи с эпидемией COVID-19 и объявленными правительством мерами Эйфелева башня будет закрыта для публики сегодня в 21:00 на неопределенный срок», - говорится в заявлении.

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