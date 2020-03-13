Посла КНР вызвали в Госдепартамент из-за «вопиющей кампании по дезинформации» о коронавирусе

Посла Китая в Соединенных Штатах Цуя Тянькая вызвали в Госдепартамент в связи с заявлениями о причастности США к распространению коронавируса. Обвинения в сторону американских военных ранее выдвинул пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Посол Китая вызван в Госдепартамент после того, как представитель министерства иностранных дел предположил, что американские военные, возможно, занесли коронавирус в Ухань», - написал на своей странице в Twitter журналист Fox News Рич Эдсон.

По его информации, Тянькая вызвал помощник госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвелл, так как Китай, по мнению чиновников, проводит «глобальную и вопиющую» кампанию дезинформации о коронавирусе.

Вспышка коронавируса нового типа COVID-19 произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. На данный момент число заразившихся превысило 136 тысяч человек, вирус распространился на 117 стран и территорий.