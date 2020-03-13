Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. В связи с этим весь тренировочный центр канониров будет закрыт.

«Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после плохого самочувствия. Я буду на работе, как только мне это позволят сделать», - сказал Микель Артета.

В пресс-службе сообщили, что весь тренерский штаб и все игроки «Арсенала», контактировавшие с инфицированным тренером также отправлены на карантин.

«Здоровье наших людей и широкой общественности является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены», - говорится в заявлении клуба.

В связи с карантинными мерами, «Арсенал» не сможет принять в ближайшее время участие в матчах чемпионата Англии, сообщает пресс-служба канониров.

Ранее стало известно, что замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом. Перед тем, как получить результаты тестов, она посещала парламент и прием, устроенный премьер-министром Борисом Джонсоном.