Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за коронавируса

С 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В эфире телеканала NewsOne он сообщил, что о закрытии железнодорожного и морского сообщения речи пока не идет.

«Наши граждане будут иметь возможность вернуться на территорию страны», - отметил депутат.

В пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по контролю за ситуацией сообщили, что Российская Федерация с 16 марта ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза. Исключение составят регулярные рейсы в столицы европейских государств, а также чартеры.