В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 250 человек. Число новых инфицированных увеличилось на 2116.

В стране насчитывается 14 955 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся, включая выздоровевших, достигает 17660.

Погибли от заболевания 1266 человек, выздоровели – 1439, сообщает газета La Gazetto del Mezzo Giorno со ссылкой на данные главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Ранее в Италии из-за вспышки инфекции закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают также бары, рестораны и салоны красоты.