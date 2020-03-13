РЖД из-за коронавируса разрешили вернуть невозвратные билеты

Государственная компания «Российские железные дороги» на фоне распространения коронавируса и отмены массовых мероприятий приняла решение разрешить пассажирам вернуть невозвратные билеты. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Отмечается, что сделать это можно с 14 марта по 10 апреля. Сдать билеты пассажиры смогут только в кассах АО «ФПК» - дочерней компании РЖД.

Также на сайте уточняется, что, если в указанный период человек будет находиться на карантине, то вернуть проездной документ он сможет и после 10 апреля.

«Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения», -говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком случае придется заплатить комиссию. Она составит 210 рублей 60 копеек.