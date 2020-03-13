Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза

Российская Федерация ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза. Об этом заявили в оперативном штабе.

Исключение составят регулярные рейсы в столицы упомянутых стран, а также чартеры. Они будут работать до вывоза россиян обратно в РФ. Ограничение вступит в силу 16 марта.

Также Россия ограничит авиасообщение с Норвегией и Швейцарией. Рейсы в столицы этих стран сохранятся, опять же, до вывоза находящихся там россиян в РФ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса. Происходящее Гебрейсус назвал «трагической вехой», заявив, что от вируса скончались уже более пяти тысяч человек. По последним данным, количество зараженных в мире достигло почти 137 тысяч человек.