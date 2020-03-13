Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза

Вадим Синицын
20:14 13.03.2020
Исключение составят регулярные рейсы в столицы стран ЕС до вывоза россиян в РФ. Ограничение вступит в силу 16 марта.
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза
© Фото: Bayne Stanley ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российская Федерация ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза. Об этом заявили в оперативном штабе.

Исключение составят регулярные рейсы в столицы упомянутых стран, а также чартеры. Они будут работать до вывоза россиян обратно в РФ. Ограничение вступит в силу 16 марта.

Также Россия ограничит авиасообщение с Норвегией и Швейцарией. Рейсы в столицы этих стран сохранятся, опять же, до вывоза находящихся там россиян в РФ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса. Происходящее Гебрейсус назвал «трагической вехой», заявив, что от вируса скончались уже более пяти тысяч человек. По последним данным, количество зараженных в мире достигло почти 137 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.03.2020, 09:44
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х годов и современными бизнесменами
Дата13.03.2020, 18:25
Прикрыть авиагруппу и перехватить цели: в Липецком авиацентре прошли масштабные учения ВКС
Дата13.03.2020, 18:07
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
21:00 В стране и мире
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за коронавируса
20:39 В стране и мире
В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек
20:28 В стране и мире
РЖД из-за коронавируса разрешили вернуть невозвратные билеты
20:14 В стране и мире
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза
20:10 В стране и мире
Трюдо рассказал о своем самочувствии после подозрения на коронавирус
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:00 В стране и мире
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за коронавируса
20:28 В стране и мире
РЖД из-за коронавируса разрешили вернуть невозвратные билеты
20:14 В стране и мире
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза
19:31 В стране и мире
Мантуров оценил влияние курса рубля на российскую промышленность
19:12 В стране и мире
Минздрав РФ разъяснил порядок оплаты больничного из-за карантина
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Приключения Мэри Поппинс: актрису Андрейченко задержали в Мексике
В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна
Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом
Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Видео
Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.