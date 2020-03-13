Трюдо рассказал о своем самочувствии после подозрения на коронавирус

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет никаких симптомов коронавируса. Он также отметил, что чувствует себя хорошо.

«Медики объяснили мне, что до тех пор, пока у меня не проявятся какие-либо симптомы, в тестировании нет смысла», - сказал он на пресс-конференции 13 марта.

Трюдо добавил, что продолжает интенсивно работать из дома.

Премьер-министр и его супруга Софи Грегуар-Трюдо находятся на 14-дневном карантине. Тесты жены Трюдо на COVID-19 показали положительный результат.