Трюдо рассказал о своем самочувствии после подозрения на коронавирус
По его словам, без симптомов заболевания проводить анализы нет смысла.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет никаких симптомов коронавируса. Он также отметил, что чувствует себя хорошо.
«Медики объяснили мне, что до тех пор, пока у меня не проявятся какие-либо симптомы, в тестировании нет смысла», - сказал он на пресс-конференции 13 марта.
Трюдо добавил, что продолжает интенсивно работать из дома.
Премьер-министр и его супруга Софи Грегуар-Трюдо находятся на 14-дневном карантине. Тесты жены Трюдо на COVID-19 показали положительный результат.