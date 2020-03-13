Приключения Мэри Поппинс: актрису Андрейченко задержали в Мексике
Российскую актрису Наталью Андрейченко, получившую известность благодаря роли Мэри Поппинс, задержали в Мексике. Об этом сама артистка сообщили на странице в Instagram.
«В понедельник у нас случилось ЧП. Вместе со съемочной группой на съемках моего проекта - онлайн-курсов "От сердца к сердцу-2" в Мексике нас задержала полиция», - написала Андрейченко.
Она рассказала, что это произошло 9 марта на руинах древнего города Майя в Ушмале. Причиной задержания стало то, что в этом месте категорически запрещено снимать видео.
«В Мексике запрещена съемка с квадрокоптера, которая велась нами постоянно - в Мериде, Канкуне и Пуэрто-Авентурас. После окончания съемок в Ушмале, на выходе с пирамид, нас задержал наряд полиции», - отметила актриса.
Она подчеркнула, что правоохранители потребовали удалить все снятое видео.
«Каким-то чудом нам удалось оттуда убежать, и сохранить весь материал. Обещаю вам, оно того стоило», - поделилась Андрейченко.
По словам актрисы, она и ее съемочная группа до сих пор пребывают в шоковом состоянии.
«Как позже оказалось, мой местный ассистент рассказал, что за нарушения закона нас могли посадить в тюрьму и дать реальный срок», - написала артистка.
В Мексике Наталья Андрейченко живет уже несколько лет. Там она занимается духовными практиками.