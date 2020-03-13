Парижский Лувр закрылся из-за коронавируса

Лувр и музей Эжена Делакруа в Париже закрываются до особого распоряжения. Мера начинает действовать с шести вечера 13 марта по местному времени.

«Всем посетителям, которые приобрели билет в электронном виде, деньги будут возвращены автоматически», - говорится в сообщении на сайте Лувра.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 16 марта в стране закроют все школы и университеты. Число заразившихся коронавирусом нового типа в стране достигает почти трех тысяч человек, более 60 – погибли.