Мантуров оценил влияние курса рубля на российскую промышленность

Снижение курса рубля оказывает положительное влияние на большинство отраслей России. Об этом журналистам рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», - добавил министр.

Он отметил, что значительная часть комплектующих поставляется из Южной Кореи и Китая. В КНР уже восстанавливается работа предприятий.

«Думаю, скоро они вернутся в штатный режим работы, и мы выйдем на ритмичную поставку тех компонентов, чтобы нам не пришлось кардинально перестраиваться», - добавил Мантуров.

Также министр подчеркнул, что произошедшее только мотивирует российских производителей на то, чтобы меньше зависеть от зарубежных поставок.

Напомним, после того, как страны ОПЕК не смогли договориться по дальнейшему сокращению добычи нефти, произошел обвал нефтяных котировок, что привело к снижению рубля к бивалютной корзине.