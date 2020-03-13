«Трагическая веха»: глава ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса. Об этом на очередном брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

Он отметил, что количество сообщений о заболевании в европейских странах за день превышает пиковые данные Китая.

Происходящее Гебрейсус назвал «трагической вехой», заявив, что от коронавируса скончались уже более пяти тысяч человек.

Он напомнил о мерах предосторожности: закрывать нос и рот во время кашля или чихания, в случае заболевания оставаться дома, избегать ненужных путешествий и массовых мероприятий, следовать рекомендациям местных министерств здравоохранения.

По последним данным, число зараженных в мире достигло почти 137 тысяч человек, скончались более пяти тысяч.