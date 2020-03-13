Минздрав РФ разъяснил порядок оплаты больничного из-за карантина

Находящимся на карантине по коронавирусу не будут компенсировать разницу между выплатой за больничный и зарплатой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине», - заявили в ведомстве.

Медицинская помощь пациентам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе, добавили в Минздраве. Там также напомнили, что за уклонение от режима самоизоляции грозит уголовная ответственность по статье 236 УК РФ. Максимальное наказание по ней – ограничение свободы на срок до года, либо лишение свободы на срок до пяти лет, если подобные действия повлекли за собой смерть человека.

Число инфицированных новым коронавирусом в России достигло 45 человек. Большинство из них вернулись из стран, где эпидемия приняла массовый характер.