Президент Бразилии опроверг информацию о положительных тестах на коронавирус

Результаты теста на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару показали отрицательный результат. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый тест на наличие инфекции у бразильского президента оказался положительным. Пройти проверку Болсонару решил после того, как вирус был обнаружен у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена, который 7 марта сопровождал бразильского лидера во время его визита в США.

По последней информации, число подтвержденных случаев заражения в Бразилии увеличилось до 76.

В Белом доме сообщили, что ни Дональд Трамп, ни вице-президент США Майкл Пенс не контактировали с помощником Болсонару, поэтому проверяться на коронавирус им не нужно.