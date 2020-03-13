Реставраторы обнаружили в танке Т-35 письмо курсанта времен ВОВ

Родственники курсанта, чье письмо времен Великой Отечественной войны было обнаружено реставраторами в танке Т-35, нашлись в Казахстане.

Об этой находке они узнали в эфире телеканала «Звезда». И неотправленная весточка из Самарского училища офицеров, откуда молодые лейтенанты уходили на фронт, спустя 70 лет все же дошла до дома танкиста.

Реставраторы обнаружили клочок бумаги, который был спрятан под броней, в так называемом ящике дымоспуска. Танк Т-35 - не фронтовой. Письмо написано в танковом училище офицеров.

Танкист Тимофеев прошел всю войну. На Курской дуге он поменял два танка. После этого сражения он был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

«В бою, искусно маневрируя, он выводил машину невредимой из-под сильного артиллерийского обстрела. Экипажем уничтожено три средних танка, одна самоходная пушка, одна автомашина и до 50 солдат и офицеров противника», - говорится в наградном листе.

Затем он был отправлен на офицерские курсы, где и написал то самое письмо. Но так и не успел отправить: его снова отправили на фронт. В Прибалтике он попадает в плен. Там его пытали: сожгли пятки, под ногти втыкали иголки.

Полуживым в яме его находит местная жительница. Выхаживает, и он возвращается в строй. А после Победы он берет спасительницу в жены и едет домой.

Теперь письмо героя будет хранится в музее парка «Патриот». Так пожелали родственники.