Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

СМИ: результаты теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными

Иван Линдеманн
17:05 13.03.2020
Официального подтверждения данной информации пока нет.
СМИ: результаты теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными
© Фото: Nayra Halm, Keystone Press Agency Globallook press

Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару показали положительный результат. Об этом сообщает Jornal O Dia.

Официального подтверждения данной информации пока нет. 

Напомним, что сдать тест на наличие инфекции Болсонару решил после того, как вирус был выявлен у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена. Мужчина 7 марта сопровождал бразильского лидера во время его визита в США. 

Накануне в Белом доме заявили, что ни Дональд Трамп, ни вице-президент США Майкл Пенс не контактировали с зараженным, поэтому проходить тест на коронавирус им не нужно. 

По данным на четверг, 12 марта, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии увеличилось до 76. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.03.2020, 09:44
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х годов и современными бизнесменами
Дата13.03.2020, 18:25
Прикрыть авиагруппу и перехватить цели: в Липецком авиацентре прошли масштабные учения ВКС
Дата13.03.2020, 18:07
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
18:07 Спорт
Видео
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
17:05 В стране и мире
СМИ: результаты теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными
16:07 В стране и мире
Видео
В оперативном штабе сообщили о 11 новых случаях заболевания коронавирусом в России
15:48 Спорт
Этапы «Формулы-1» Гран-при Вьетнама и Бахрейна отложены из-за коронавируса
15:45 В стране и мире
В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:26 В стране и мире
Видео
«Рокоссовский сплясал мазурку, Жуков - русского»: дочь маршала артиллерии Казакова об одном из необычных дней на войне
17:05 В стране и мире
СМИ: результаты теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными
16:18 В стране и мире
В Минэнерго заявили, что Россия не видит условий для возвращения к сделке ОПЕК+
16:07 В стране и мире
Видео
В оперативном штабе сообщили о 11 новых случаях заболевания коронавирусом в России
15:48 Спорт
Этапы «Формулы-1» Гран-при Вьетнама и Бахрейна отложены из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна
В США сообщили о взорвавшейся в космосе советской ракете
Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Видео
Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.