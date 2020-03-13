СМИ: результаты теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными

Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару показали положительный результат. Об этом сообщает Jornal O Dia.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что сдать тест на наличие инфекции Болсонару решил после того, как вирус был выявлен у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена. Мужчина 7 марта сопровождал бразильского лидера во время его визита в США.

Накануне в Белом доме заявили, что ни Дональд Трамп, ни вице-президент США Майкл Пенс не контактировали с зараженным, поэтому проходить тест на коронавирус им не нужно.

По данным на четверг, 12 марта, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии увеличилось до 76.