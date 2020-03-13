«Рокоссовский сплясал мазурку, Жуков - русского»: дочь маршала артиллерии Казакова об одном из необычных дней на войне

Тамара Казакова поделилась с телеканалом «Звезда» историей своего отца, маршала артиллерии Василия Казакова. Она рассказала о дне начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

«На Донском фронте артиллерией командовал мой отец, Василий Иванович Казаков», - подчеркнула женщина.

Также Казакова рассказала, что незадолго до 19 ноября, дня начала операции, к артиллеристам приехал новый главнокомандующий - Георгий Константинович Жуков.

«Конечно, когда эта весть в 1944 году достигла фронта, она вызвала огромное воодушевление, а артиллеристы все очень сильно радовались», - поделилась Казакова.

При этом она отметила, что прежнего главнокомандующего - Рокоссовского - все военные тоже сильно уважали и любили. За несколько дней до наступления Жуков распорядился отметить праздник артиллеристов. На него пригласили около 400 человек.

«В 12 часов ночи мой папа произнес все положенные артиллерийские команды, которые тогда звучали так: "Зарядить", "Натянуть шнуры", "Огонь". Стволы выпустили несколько снопов конфетти, праздник у них был отмечен очень весело», - рассказала дочь артиллериста.

А далее всех военнослужащих ждал сюрприз. В два часа ночи двери распахнулись, и в зал, где отмечали праздник, вошел Константин Константинович Рокоссовский со своей женой Юлией Петровной.

«Рокоссовский сплясал мазурку под аккомпанемент, а Жуков сказал, что тоже кое-что может, и сплясал русского», - поделилась Казакова.

Напомним, что поделиться историей своих родных, участников Великой Отечественной войны, может каждый желающий. Для этого Министерство обороны запустило проект «Дорога памяти». Ознакомиться с ним можно в специальном разделе на сайте МО РФ. В настоящее время в единую базу загружены почти миллион и 40 тысяч фотографий.