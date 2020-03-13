В оперативном штабе сообщили о 11 новых случаях заболевания коронавирусом в России

В оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в России было официально зарегистрировано еще 11 случаев заболевания.

Зараженные выявлены в Москве (5 человек), в Санкт-Петербурге (3). По одному заболевшему - в Московской и Ленинградской областях, а также Пермском крае.

Отмечается, что почти все они в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. Один человек за границу не ездил - он заболел после контакта с зараженным.

Таким образом, общее число инфицированных в РФ увеличилось с 34 до 45 человек.