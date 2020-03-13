В Казахстане врачи отправили на карантин пассажиров рейса «Москва - Нур-Султан»

В Нур-Султане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась гражданка Казахстана, прилетевшая из Милана транзитным рейсом через Москву.

«Гражданка после посадки борта незамедлительно была помещена в одноместный бокс многопрофильного медицинского центра», - говорится в сообщении комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана.

Результаты теста супруга заразившейся на COVID-19, который прилетел вместе с ней, оказались отрицательными. Остальные пассажиры рейса помещены в стационар медучреждения и находятся под наблюдением.

Первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане выявили в Алмате. Инфекцию диагностировали у мужчины и женщины, прибывших из Германии.