Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на модернизацию больницы в Костроме

Правительство России выделит 200 миллионов рублей на модернизацию одного из корпусов окружной больницы в Костроме. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в город.

Медучреждение является одним из старейших в Костроме и располагается в здании 1760 года постройки. Его посещение стало первым пунктом визита в регион Мишустина.

Премьер осмотрел все помещения больницы, в том числе чердак. В разговоре с врачами Мишустин поблагодарил их «за труд и преданность профессии». Выделенные деньги пойдут на строительство и оборудование примыкающего к лечебно-административному корпусу здания.