В России могут повысить тариф ОСАГО для нарушителей ПДД

Стоимость полиса ОСАГО в России может быть увеличена для нарушителей Правил дорожного движения. Соответствующие поправки в первом чтении приняла Госдума.

Так, надбавки могут выставить за проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров в час, за выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

Повышение коснется только тех водителей, которые неоднократно нарушали ПДД в течение года. Зафиксировать это должны сотрудники Госавтоинспекции. За нарушение, которые регистрировали камеры, надбавку устанавливать не будут.