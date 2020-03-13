В России могут повысить тариф ОСАГО для нарушителей ПДД
Повышение коснется только тех водителей, которые неоднократно нарушали правила в течение года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Стоимость полиса ОСАГО в России может быть увеличена для нарушителей Правил дорожного движения. Соответствующие поправки в первом чтении приняла Госдума.
Так, надбавки могут выставить за проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров в час, за выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.
Повышение коснется только тех водителей, которые неоднократно нарушали ПДД в течение года. Зафиксировать это должны сотрудники Госавтоинспекции. За нарушение, которые регистрировали камеры, надбавку устанавливать не будут.