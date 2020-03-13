В Минэнерго заявили, что Россия не видит условий для возвращения к сделке ОПЕК+

Россия в настоящее время не видит условий для возвращения к сделке ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, выступая в ходе встрече с российскими нефтяниками.

Глава Минэнерго отметил, что стороны на данном этапе не поднимали этот вопрос.

«Не видим пока, так сказать, условий, чтобы такие были предложения. Вы же видите, как ведут себя участники ОПЕК, поэтому на этом фоне вряд ли сейчас какие-то возможны движения», - отметил Новак.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, которое действовало с 2017 года. Договор истекает 1 апреля. На фоне этого произошел обвал нефтяных котировок, что повлекло за собой снижение рубля к бивалютной корзине.

На встрече с Новаком представители нефтяных компаний пообещали, что не будут поднимать цены на АЗС выше инфляции, также они заверили, что обеспечат внутренний спрос нужным объемом сырья.