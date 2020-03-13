Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Российский музыкальный коллектив выступит на музыкальном конкурсе с песней Uno.
© Фото: littlebigband, instagram
Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, будет представлять группа из Санкт-Петербурга Little Big.
«Первый канал» на своем сайте показал премьеру видеоклипа на песню Uno, с которой Little Big выступит на Евровидении.
Стоит отметить, что ранее СМИ уже писали о том, что музыкальный коллектив исполнит в рамках конкурса именно эту песню.
Незадолго до этого участники группы в эфире радиостанции NRJ рассказали о композиции, с которой они выступят на Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин тогда заявил, что эту песню они написали неожиданно, и подчеркнул, что она не создавалась как трек для конкурса.