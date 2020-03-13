Падают деревья и блоки из бетона: в Москве бушует ураганный ветер

Ураган в Москве повалил почти сотню деревьев, на один из автомобилей упал бетонный блок. Из-за ветра отменены и задержаны более рейсов в столичных аэропортах.

Блок из бетона упал на машину на Волоколамском проезде, автомобиль сильно поврежден. Падение дерева на улице 1-й Мясниковской стало причиной гибели человека, который находился внутри. Еще три человека пострадали и находятся в больницах.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды 39 рейсов задержано и 19 - отменено.

Порывы ветра, по информации столичного главка МЧС РФ, днем в пятницу достигают 25 м/с. Спасатели рекомендуют гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Машины также стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.