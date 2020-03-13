В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 16 марта отменены культурные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия численностью свыше тысячи человек. Об этом говорится в постановлении правительства города.

Жителей Северной столицы также просят воздержаться от поездок за границу. Прибывшим из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франция рекомендуют оставаться дома в течение двух недель.

Ранее первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Ленинградской области. В Боткинскую больницу госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из туристической поездки в Италию.