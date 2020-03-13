«Это моя Россия, и я за нее отвечаю»: уральский священник объяснил, зачем разъезжает по дорогам на моноколесе

Священнослужитель Петр Мажетов из уральского города Краснотурьинска, замеченный «парящим над дорогой» из-за моноколеса, которого было не видно под рясой, объяснил телеканалу «Звезда», почему выбрал именно этот способ передвижения.

«Я живу в таком районе, который называется депрессивным. Депрессивность проявляется прежде всего в озлобленности. Люди озлоблены не потому, что они злы по природе, а просто они очень сильно ограничены в интересах: моркошка, картошка, капуста и телевизор», - рассказал священник.

Он добавил, что жизнь в таких местах не терпит полутонов: либо человек становится сильным, либо живет как все.

«В какой-то момент я внутри понял: я так не согласен. Это моя Россия, и я за нее отвечаю», - отметил Мажетов.

Священнослужитель рассказал, что после этого он собрал группу ребят, организовал театральную студию и теперь ставит спектакли. Темы - самые разные: от «Курочки Рябы» в стиле кантри до Жанны д'Арк.

«Мы хотим поднять это общество, и нам это, кажется, удается. И одними из моментов являются такие футуристические темы: сигвеи, мини-сигвеи, гироскутеры, моноколеса», - поделился отец Петр.

Кроме того, священник добавил, что мало просто молиться. По его словам, это не всегда помогает выйти из депрессии. Петр Мажетов уточнил: важно, чтобы человек занимался тем, что может сделать его сильным, и преодолеть себя самого.