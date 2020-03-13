В Бельгии введен жесткий общенациональный карантин

В Бельгии объявили полный общенациональный карантин, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения. Данные меры будут действовать в стране, как минимум, до 3 апреля.

По словам главы бельгийского правительства Софи Вильмес, в полном объеме в государстве будет работать только транспорт, медицинские учреждения, магазины и экстренные службы.

«Бельгия перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса, которая подразумевает общегосударственный карантин - отмену всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными», - приводит РИА Новости ее слова.

Премьер-министр отметила, что страна переходит на федеральный уровень кризисного управления, в связи с чем будут закрыты рестораны, кафе и дискотеки, а также культурные и учебные заведения. По словам Вильмес, правительство рекомендует всем компаниям перевести персонал на работу на дому. На дистанционное обучение должны быть переведены учащиеся средних и высших учебных заведений.

Экстренные меры вступают в силу «в полночь с пятницы на субботу».