В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Такую меру приняли после того, как на церемонию зажжения олимпийского огня в Спарте, несмотря на рекомендации врачей, собралось большое количество людей. Власти Греции назвали решение остановить дальнейшую программу эстафеты «трудным, но необходимым».

В Олимпийском комитете страны отметили, что решение принималось совместно с Министерством здравоохранения и МОК. В сообщении уточняется, что «в эти трудные времена требуется разумное отношение всех сторон».

Также в НОК отметили, что передача олимпийского огня Организационному комитету Токио-2020 пройдет по плану - в четверг, 19 марта, но без участия зрителей.

Церемония зажжения огня в Древней Олимпии состоялась накануне. Общественности на ней также не было.

Ранее из-за пандемии коронавируса свои регулярные чемпионаты приостановили NHL и NBA .

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