У стен Кремля возложили цветы в память об окончании войны между СССР и Финляндией

У стен Московского Кремля в честь 80-летия окончания советско-финской войны состоялась церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В ноябре 1939 года правительство СССР направило ноту протеста Финляндии по поводу обстрела позиций 68-го стрелкового полка и потребовало отвода финских войск от границы.

После отказа войска Ленинградского фронта пошли в наступление. В тот же день Финляндия объявила войну СССР. Она длилась 100 дней, а завершилась подписанием мирного договора, который был заключен 12 марта 1940 года.