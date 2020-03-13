В Кремле ответили Кудрину на слова о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил выводы главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который предположил рост бедности в стране на фоне падения ВВП.

Слова Кудрина Песков назвал мнением серьезного экономиста, однако посоветовал более детально изучить обстановку, оценив и поняв все тренды экономики. Кудрин уверен, что в этом году Россия может столкнутся к замедлением роста экономики и увеличением числа бедных из-за падения цен на нефть.

«Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств», - заявил Песков.

О мировом экономическом кризисе эксперты заговорили 6 марта, после того как страны-участницы ОПЕК не смогли согласовать сокращение добычи нефти. Российская сторона предлагала продлить соглашение и оставить объемы добычи на прежнем уровне, но участники картеля решили иначе. В итоге стоимость барреля нефти упала на 30%. Вслед за нефтяными котировками рухнул курс национальной валюты.