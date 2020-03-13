Первый случай коронавируса подтвержден в Ленинградской области

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Боткинскую больницу госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из туристической поездки в Италию. Медики сообщают, что она находится в удовлетворительном состоянии и получает всю необходимую терапию.

«В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района, которая вернулась из поездки в Италию. Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», - сообщили в правительстве региона.

Между тем, по информации Комитета по здравоохранению Ленинградской области, медицинские организации региона готовы к приему пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом.

В регионе работает 15 специальных инфекционных стационаров, которые рассчитаны на 396 коек, сообщается на официальном сайте регионального правительства. В случае необходимости количество мест может быть увеличено.

Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым на случай резкого скачка заболеваемости, включая лекарственные препараты и аппараты искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении.