Терешкова объяснила, почему внесла предложение об обнулении президентских сроков

Первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова рассказала, как ей пришла мысль о предложении обнулить президентские сроки после принятия закона о поправках в Конституцию. Она придерживается мнения, что таким образом нужно помогать главе государства Владимиру Путину.

«Я хочу сказать, что каждый из нас должен помогать президенту. Он один принял страну, которая была разорвана на кусочки, и собрал ее. Он очень много делает для того, чтобы людям жилось хорошо. Не все сразу получается, наверное, надо какое-то время. Но, если мы не будем ему помогать, кто же ему поможет?» - сказала Терешкова.

Напомним, во время пленарного заседания Госдумы депутат выступила с предложением либо о снятии ограничений с президентских сроков, либо об их обнулении после принятия новых конституционных поправок. Путин лично прибыл в Думу для обсуждения данного вопроса и заявил, что это возможно в случае народной поддержки и одобрения предложения в ходе общероссийского голосования, а также одобрительного заключения Конституционного суда РФ.