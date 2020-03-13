FIFA перенесла отборочные матчи на ЧМ-2022 в Южной Америке

Международная федерация футбола заявила о переносе отборочных матчей чемпионата мира 2022 из-за вспышки коронавируса, сообщается на сайте FIFA.

«После консультаций с CONMEBOL FIFA приняла решение отложить предстоящие южноамериканские отборочные матчи на чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что запланированные с 23 по 31 марта игры переносятся на более поздние сроки. О точных датах и других подробностях о матчах в федерации сообщат позднее.

Ранее FIFA и Азиатская футбольная конфедерация договорились перенести азиатские отборочные матчи на чемпионат мира по футболу 2022 года на более поздние сроки.

«Матчи, изначально запланированные на международное окно 23–31 марта 2020 года и 1–9 июня 2020 года, переносятся на более поздние сроки», - говорится в сообщении.

В четверг, 12 марта, стало известно о приостановке регулярного чемпионата NXL из-за угрозы распространения коронавируса. На какой срок отложены матчи Национальной хоккейной лиги не уточняется.

Также приостановлены игры текущего сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) из-за вспышки коронавируса. Решение было принято после того, как у игрока Utah Jazz оказались положительными тесты на коронавирус.