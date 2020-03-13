Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг мировой угрозы коронавируса

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил множество тем, в том числе распространение коронавируса в мире.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, собравшиеся в целом коснулись тем договоренностей по Сирии, волатильности на международных рынках и о мировой обстановке вокруг угрозы коронавируса.

В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, главы администрации Кремля, МИД России, МВД, ФСБ и СВР, а также представитель СБ РФ.