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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг мировой угрозы коронавируса

Егор Левин
13:34 13.03.2020
Тема с распространением заболевания стала одной из самых обсуждаемых на совещании.
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг мировой угрозы коронавируса
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил множество тем, в том числе распространение коронавируса в мире.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, собравшиеся в целом коснулись тем договоренностей по Сирии, волатильности на международных рынках и о мировой обстановке вокруг угрозы коронавируса.

В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, главы администрации Кремля, МИД России, МВД, ФСБ и СВР, а также представитель СБ РФ.

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