СМИ узнали, где Порошенко скрывается от допросов

Стало известно, где находится экс-президент Украины Петр Порошенко. Он пропускает допросы в Государственном бюро расследований по причине того, что находится за границей.

Сообщается, что в начале марта Порошенко вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Остается ли он там в настоящий момент, неизвестно.

«Но точно в Украину он до сих пор не вернулся», - сообщает Страна.UA со ссылкой на адвокатов бывшего главы Украины.

Между тем следующий допрос Порошенко в Госбюро должен был состояться в пятницу, 13 марта. Экс-президент на него также не явился. У входа в Госбюро Порошенко ждали журналисты, здание охраняли полицейские и бойцы нацгвардии.