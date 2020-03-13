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Мишустин поручил Минстрою и Минфину модернизировать систему ЖКХ в малых городах

Ян Брацкий
12:40 13.03.2020
Также глава правительства призвал региональные власти уделять больше внимания проблемам малых населенных пунктов.
Мишустин поручил Минстрою и Минфину модернизировать систему ЖКХ в малых городах
© Фото: Kremlin

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах, а также призвал региональные власти уделять им больше времени и внимания. Об этом глава кабинета министров заявил на совещании по развитию малых городов.

«Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах», - цитирует РИА Новости Мишустина.

Премьер-министр напомнил, что для решения проблем малых населенных пунктов под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. В жизнь будут воплощены около 80 лучших проектов, рассказал Мишустин.

Размер призового фонда конкурса, который сегодня составляет пять миллиардов рублей, будет удвоен, заявил премьер-министр.

«Со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти пойдут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь», - уточнил глава кабмина, напомнив, что в 2020 году финал конкурса пройдет в сентябре.

Среди первоочередных задач региональных властей Михаил Мишустин поручил организовать площадки для спорта и отдыха, а также построить новые гостиницы и кемпинги вблизи исторических мест и центров притяжения туристов.

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