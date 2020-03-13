В Кремле назвали информационной диверсией распространение фейков про поправку в Конституцию

Распространение недостоверной информации про поправку в Конституцию является информационной диверсией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что соответствующие органы должны обратить внимание на подобные факты и не допускать их.

«Безусловно, это угроза. Это информационные диверсии, и мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», - заявил Песков.

Ранее стало известно о том, что все региональные парламенты поддержали закон о внесении поправок в Конституцию. Результат стал итогом проведения голосований во всех Заксобраниях субъектов страны. До этого закон о поправках одобрили в Совете Федерации. Рассмотрение состоялось в среду, 11 марта. Документ поддержали 160 сенаторов, трое воздержались, один высказался против.