Песков ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус
По словам пресс-секретаря российского лидера, чтобы избежать проблем, глава государства беспрерывно следит за своим здоровьем и наблюдается у врачей.
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Представитель Кремля прокомментировал неподтвержденные сообщения о контакте президента России Владимира Путина с депутатом Сергеем Катасоновым, у которого подозревается коронавирус. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности и контакта не было.
«Путин постоянно наблюдается у врачей. Все, что нужно для защиты, делается», - сообщил он.
На вопрос, сдавал ли президент тест на коронавирус или нет, Песков ответить не смог. Песков также отметил, что в Кремле озабочены ситуацией с коронавирусом. По его словам, принимаются все превентивные меры, в том числе меры гигиены.