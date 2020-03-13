Песков ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Представитель Кремля прокомментировал неподтвержденные сообщения о контакте президента России Владимира Путина с депутатом Сергеем Катасоновым, у которого подозревается коронавирус. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности и контакта не было.

«Путин постоянно наблюдается у врачей. Все, что нужно для защиты, делается», - сообщил он.

На вопрос, сдавал ли президент тест на коронавирус или нет, Песков ответить не смог. Песков также отметил, что в Кремле озабочены ситуацией с коронавирусом. По его словам, принимаются все превентивные меры, в том числе меры гигиены.