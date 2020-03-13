В Москве глава районного угрозыска уволен за фотосессию в морге

Главу уголовного розыска по району Щукино и его подчиненную уволили за фото, сделанные ими в московском морге. Сообщается, что правоохранители сделали несколько снимков на фоне тел умерших людей в одном из патологоанатомических учреждений.

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной - оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», - сообщает пресс-служба столичного главка министерства.

По результатам проверочных мероприятий оба сотрудника были уволены. К дисциплинарной ответственности привлекли еще несколько должностных лиц из руководства УВД по Северо-Западному административному округу.