Узы коронавируса: адвокат рассказал, как карантин мешает Лолите развестись с мужем

Коронавирус мешает российской певице Лолите Милявской развестись со своим мужем Дмитрием Ивановым. Тяжба длится уже несколько месяцев и теперь, когда все уже было готово для того, чтобы развести супругов, Иванов сообщил суду, что адвокат Лолиты Сергей Жорин представляет опасность и потребовал его изолировать. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил сам юрист.

«При подъезде к суду мне позвонили и рассказали, что от Иванова получено заявление о том, что я был в Италии и должен быть помещен на карантин. Меня попросили не участвовать в процессе, что я и сделал. Суд тоже можно понять, он перестраховывается. Несмотря на то, что я вернулся более двух недель назад, меня попросили не подвергать опасности правосудие», - рассказал Жорин.

В настоящее время судебное разбирательство прервано, заседание перенесено на 27 марта. Жорин уверен, что Иванов предпримет новые шаги для того, чтобы максимально затянуть бракоразводный процесс.

«Неприятно то, что Иванов публично заявляет о желании развестись, но фактически затягивает процесс и строит козни. Чему быть, того не миновать, разведут их позже, ничего страшного», - добавил адвокат Милявской.

О расставании звездной пары стало известно в начале июля прошлого года. Спустя пару месяцев Московский суд зарегистрировал соответствующее заявление, но официально супруги еще состоят в браке. Милявская прожила с Ивановым девять лет, для нее это был пятый брак.